Россиянам показали новые вагоны купе с душем и «диванами»

Россиянам показали новые вагоны купе с душем и «диванами»

Начались испытания новых купейных вагонов, созданных для Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД). В поездах появятся душевые кабины, индивидуальные сейфы и зоны с чайником.

Первые фотографии новых вагонов распространила компания «Трансмашхолдинг». На предприятии заявили, что межвагонные переходы сделают герметизированными. Интерьер купе выполнен в серо-синих тонах, а нижние полки в сложенном виде напоминают диван с подголовником.

В вагонах будет дополнительная шумоизоляция. У пассажиров появятся новые возможности, например, самостоятельно регулировать температуру воздуха.

Для клиентов установят индивидуальные сейфы, оборудованные замками, передает «ПолитЭксперт». В поездах впервые появятся душевые кабины, а также зоны с кофемашинами, кулерами.

В декабре прошлого года компания получила первый плацкартный вагон с обновленным интерьером. Компания объясняла, что поезда будут обустроены таким образом, чтобы пассажир мог организовать личное пространство и отгородиться от взглядов соседей.

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