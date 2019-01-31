Россиянам начали присваивать личный кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнавать свой кредитный рейтинг. Соответствующие поправки в федеральный закон «О кредитных историях» вступили в силу.

Бюро кредитных историй будет выдавать гражданину его индивидуальный рейтинг. Он представляет собой балл, рассчитанный на основе кредитной истории. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека, а значит выше вероятность получения нового займа.

Кредитный рейтинг учитывает наличие просроченных платежей, уровень долговой нагрузки и «возраст» кредитной истории. Россияне могут заказывать рейтинг в бюро кредитных историй. Их список есть на сайте госуслуг. В течение года каждому человеку могут дважды выдать бесплатный отчет.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) оценило кредитный рейтинг 77,7 млн человек. Оказалось, что 60,5 млн россиян (78%) имеют высокий балл. Самое большое число граждан с высоким рейтингом зафиксировано в Москве, Чукотском АО и Рязанской области, пишет РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что необходимо исключить ошибки при расчете кредитного рейтинга и предусмотреть меры для реабилитации должников.