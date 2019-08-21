Россиянам могут начать платить «Первосентябрьский капитал»

Змпред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники.

Сейчас родители тратят значительные средства на подготовку детей к школе, считает депутат. Так, в прошлом году на эти цели на одного ребенка в среднем приходилось 11,4 тысячи рублей.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — приводит текст обращения депутата RT.

При этом конкретную сумму, которую будут выделять родителям в качестве «Первосентябрьского капитала», Чернышов не озвучил.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила создать рабочую группу, которая придумает, как запретить мобильные телефоны в школах. По мнению чиновницы телефоны отвлекают детей от занятий, и их негде хранить. Роспотребнадзор охотно отреагировал на такую просьбу и пообещал разобраться с впоросом до начала учебного года.