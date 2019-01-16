Россиян заманят в спортзалы с помощью налогового вычета

В России хотят ввести налоговые вычеты для расходов на физкультурные услуги. Такую инициативу эксперты Общероссийского народного фронта обсудят в марте на совещании по здоровому образу жизни, после чего направят предложение в профильное ведомство.

Планируется составить перечень услуг, за которые граждане смогут получить налоговый вычет. Оформить его можно будет так же, как и вычеты за образовательные и медицинские услуги. Максимальную выплату ограничат, это означает, что человек сможет вернуть не более определенной суммы.

В ОНФ пояснили, что «обогатиться» за счет походов в элитные спортзалы или занятий гольфом, автогонками не получится. Сумма вычета будет зависеть от стоимости абонемента, уточняет RT.

Согласно опросу фронта, спортом регулярно занимаются 38% россиян. По замыслу членов ОНФ, получение налогового вычета будет стимулировать граждан к ЗОЖ.

Разработать систему получения налоговых вычетов, потраченных на занятия спортом, поручил президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 20 июня 2018 года.