Россиян заинтересовали вещи от Карла Лагерфельда после смерти

Спрос на товары под брендом «Карл Лагерфельд» за сутки подскочил в шесть раз. Рост интереса клиентов связывают со смертью кутюрье.

О росте просмотров товаров с именем Лагерфельда «360» сообщили в интернет-магазине Lamoda. Об увеличении продаж пока речи не идет, говорят в организации. Но при этом там отметили возросший интерес клиентов к бренду.

Художественный директор модного дома скончался накануне от рака поджелудочной железы. За несколько дней до этого он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Парижа.

В январе он впервые за свою карьеру не вышел на подиум во время показа работ. Это вызвало много вопросов, так как Лагерфельд не пропускал приветственный выход.

После смерти партнера дизайнер жил один с кошкой по кличке Шупетт. Ей модельер оставил часть своего наследства.