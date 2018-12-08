Россиян предупредили о хитростях продавцов перед Новым Годом
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Армен Ханян заявил, что продавцы в преддверии Нового года могут идти на различные ухищрения, и, тем самым, обманывать покупателя.
Он посоветовал обо всех таких случаях необходимо сообщать в антимонопольные органы.
По его словам, «черная пятница» и предпраздничные распродажи значительно увеличивают доход предпринимателей.
«Гражданам следует быть очень внимательными, и не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу. Если же кто-то стал жертвой недобросовестного поведения продавцов, особенно в такие периоды, как «черная пятница» или предпраздничные распродажи, то следует обратиться в антимонопольный орган», - подчеркнул Армен Ханян, передает АГН «Москва».
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