Россиян поставят на «умный» учет газа за 128 млрд рублей

Россиян поставят на «умный» учет газа за 128 млрд рублей

Россиян, использующих центральное газоснабжение, могут заставить установить «умные» счетчики. Переход на «умный» учет обойдется гражданам в 128 млрд рублей.

Предложения о внедрении «умных» счетчиков разработают Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии. Предложения представят к марту 2019 года.

Впервые вопрос об установке «умных» счетчиков поднимался в ноябре 2017 года. Тогда Минэнерго разработало законопроект об их обязательной установке. Госдума приняла проект закона в первом чтении. Основные вопросы, касающиеся документа, связаны с обсуждением того, кто займется установкой ИСУ и станет финансировать проект.

Цена счетчиков на газ может составить около 5 тыс. руб, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что если счетчики будут устанавливать потребители, то это «недешевеое удовольствие», а денег у государства на ИСУ нет.

Уровень газификации в России в начале 2018 года составлял 68,1%, газ подведен к 25,6 млн домов и квартир. Таким образом, стоимость подключения «умных» приборов учета газа может обойтись населению в 128 млрд руб.

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Теги:
Места: Россия
События: газ, общество
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