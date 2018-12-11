Россиян поставят на «умный» учет газа за 128 млрд рублей

Россиян, использующих центральное газоснабжение, могут заставить установить «умные» счетчики. Переход на «умный» учет обойдется гражданам в 128 млрд рублей.

Предложения о внедрении «умных» счетчиков разработают Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Козак после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии. Предложения представят к марту 2019 года.

Впервые вопрос об установке «умных» счетчиков поднимался в ноябре 2017 года. Тогда Минэнерго разработало законопроект об их обязательной установке. Госдума приняла проект закона в первом чтении. Основные вопросы, касающиеся документа, связаны с обсуждением того, кто займется установкой ИСУ и станет финансировать проект.

Цена счетчиков на газ может составить около 5 тыс. руб, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что если счетчики будут устанавливать потребители, то это «недешевеое удовольствие», а денег у государства на ИСУ нет.

Уровень газификации в России в начале 2018 года составлял 68,1%, газ подведен к 25,6 млн домов и квартир. Таким образом, стоимость подключения «умных» приборов учета газа может обойтись населению в 128 млрд руб.