40 млн россиян получают государственную соцподдержку

Меры социальной поддержки в Росси получают 40 млн человек.

При этом пенсионеры не учитываются, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня количество получающих меры социальной поддержки, за исключением тех граждан, которые получают пенсию по старости, составляют 40 миллионов человек на сумму 2,5 триллиона рублей», — сказала она.

Как отметила Голикова, зачастую жители страны не обращаются за господдержкой из-за несоответствия объема затраченных человеческих ресурсов получаемой сумме социальной помощи.

Вице-премьер высказалась за изменение системы информирования россиян о положенных им мерах поддержки, так как 35% граждан не знают о них, о чем говорят результаты опроса населения, сообщают «Известия».

Тем временем, для повышения качества статистики бедности в России изменится порядок ее измерения. С 2020 года данные Росстата будут верифицировать с информацией о доходах граждан в налоговой службе и Пенсионном фонде.

Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития документе. Интеграция данных Росстата с ФНС и ПФР предусмотрена на последнем – третьем этапе оценки уровня бедности.

Реализация этого проекта потребует 368,3 млн рублей в 2020 году, 502,4 млн – в 2021 и 401,9 млн – в 2022, отмечает РБК.

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