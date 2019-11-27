40 млн россиян получают государственную соцподдержку
Меры социальной поддержки в Росси получают 40 млн человек.
При этом пенсионеры не учитываются, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Сегодня количество получающих меры социальной поддержки, за исключением тех граждан, которые получают пенсию по старости, составляют 40 миллионов человек на сумму 2,5 триллиона рублей», — сказала она.
Как отметила Голикова, зачастую жители страны не обращаются за господдержкой из-за несоответствия объема затраченных человеческих ресурсов получаемой сумме социальной помощи.
Вице-премьер высказалась за изменение системы информирования россиян о положенных им мерах поддержки, так как 35% граждан не знают о них, о чем говорят результаты опроса населения, сообщают «Известия».
Тем временем, для повышения качества статистики бедности в России изменится порядок ее измерения. С 2020 года данные Росстата будут верифицировать с информацией о доходах граждан в налоговой службе и Пенсионном фонде.
Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития документе. Интеграция данных Росстата с ФНС и ПФР предусмотрена на последнем – третьем этапе оценки уровня бедности.
Реализация этого проекта потребует 368,3 млн рублей в 2020 году, 502,4 млн – в 2021 и 401,9 млн – в 2022, отмечает РБК.
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