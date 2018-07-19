Россиян ожидает беспрецедентный рост пенсий
Благодаря пенсионной реформе выплаты работающим пенсионерам взлетят до рекордного уровня, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
По его словам, в следующем году инфляция составит около трех процентов. При этом пенсии будут проиндексированы более чем в два раза, чего еще никогда «не было в истории России».
Топилин также отметил, что в первом чтении депутаты рассматривают лишь саму концепцию законопроекта, а все деньги, полученные в результате реформы, власти направят на повышение пенсий.
В ходе пенсионной реформы пенсионный возраст для женщин оставит 63 года, а для мужчин – 65 лет. При этом сам переход будет постепенным, сообщает «Экономика сегодня».
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