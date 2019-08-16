Россиян хотят штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Россиян хотят штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Pixabay

Для россиян предложили ввести крупные штрафы за выгул собак из перечня потенциально опасных без намордника. Их размер может составить от 30 до 50 тыс. рублей.

Среди прочих наказаний предложены арест сроком от пяти до пятнадцати дней и обязательные работы до 30 часов.

С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Свое предложение он направил председателю Госдумы Вяечлсаву Володину.

В письме говорится, что несмотря на принятие закона, запрещающего выгул опасных собак без намордника, наказание за это не предусмотрено, пишет RT. Потому Аманлиев предлагает ввести в административный кодекс соответствующую статью.

Ранее в России составили перечень потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!