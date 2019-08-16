Россиян хотят штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Для россиян предложили ввести крупные штрафы за выгул собак из перечня потенциально опасных без намордника. Их размер может составить от 30 до 50 тыс. рублей.

Среди прочих наказаний предложены арест сроком от пяти до пятнадцати дней и обязательные работы до 30 часов.

С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Свое предложение он направил председателю Госдумы Вяечлсаву Володину.

В письме говорится, что несмотря на принятие закона, запрещающего выгул опасных собак без намордника, наказание за это не предусмотрено, пишет RT. Потому Аманлиев предлагает ввести в административный кодекс соответствующую статью.

Ранее в России составили перечень потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород.