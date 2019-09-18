72% россиян не хотят приезда мигрантов после драк с цыганами

72% россиян хотят ограничения притока трудовых мигрантов. Это следует из опроса «Левада-центра».

Каждый девятый участник исследования поддержал приток иностранной рабочей силы. Равнодушных к данной проблеме насчиталось 15%.

Социологи обращают внимание на то, что год от года увеличивается число граждан, недовольных ростом количества прибывших трудовых мигрантов. Так, в 2017 году против иностранных работников были 58% россиян, в 2018 году – 67%. Равнодушных к мигрантам в 2017 году насчитывалось 30%, отмечает Lenta.ru.

Социологи отмечают, что внимание россиян к проблеме мигрантов связано с внешними причинами: опрос проходил после конфликта с цыганами в селе Чемодановка и на фоне выборов.

Напомним, драка в Чемодановке произошла в начале лета. В столкновениях погиб один человек. После конфликта цыгане покинули село, некоторые позже вернулись.