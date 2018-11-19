Россиян хотят лишить колбасы чрезмерным повышением цен

Колбаса, сосиски и бекон в России могут подорожать сразу на 30%. Повышение цен произойдет в случае введения акциза на переработку красного мяса, предложенного экспертным советом при правительстве.

Авторы инициативы надеются, что рост цен приведет к меньшему употреблению небезопасных для здоровья продуктов и снизит риск возникновения рака у граждан. Об этом говорится в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

Налог может быть установлен на уровне 160 рублей на 1 кг продукта. Полученные доходы государство планирует направить на снижение цен на здоровые продукты.

Документ одобрил Минздрав. Ведомство надеется, что акциз позволит сократить потребление канцерогенных продуктов и увеличить продолжительность жизни россиян.

Против введения акцизов выступили производители колбасной продукции, отмечают «Известия».

Ранее Минздрав предложил ввести акцизы на газированные напитки. Их цена может вырасти в среднем с 65 до 78 рублей.

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