Россиян будут увольнять за утрату доверия как чиновников

Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия.

Отмечается, что норма не должна ударить по работникам - важно не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя.

Сейчас с формулировкой «в связи с утратой доверия» могут быть уволены государственные служащие, отмечает Interfax.