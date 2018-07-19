Россиян будут увольнять за утрату доверия как чиновников
Минтруд России разрабатывает законопроект о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия.
Отмечается, что норма не должна ударить по работникам - важно не допустить возможность увольнения в связи с утратой доверия как сведения с ним счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя.
Сейчас с формулировкой «в связи с утратой доверия» могут быть уволены государственные служащие, отмечает Interfax.
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