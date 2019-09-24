Россиян будут подключать к сотовой связи по фото и голосу

Сотовых абонентов в России будут идентифицировать по лицу и голосу. С помощью удаленной идентификации можно зарегистрировать виртуальную SIM-карту (eSIM) без посещения офиса – достаточно сфотографироваться на камеру смартфона или компьютера и сказать несколько слов в микрофон.

Ее разработкой займется «Ростелеком» - оператор Единой биометрической системы, которая первоначально создавалась для дистанционной идентификации клиентов банков, пишут «Известия». Однако нормативная база для использования eSIM потребует корректировки, говорится в письме Минкомсвязи операторам.

eSIM – это встроенный в гаджет модуль, с помощью которого можно подключаться к разным операторам и тарифам без замены SIM-карты.

Эту систему с 2018 года используют в США и странах Европы. Технологию поддерживают смартфоны Apple, аппараты Google Pixel, умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad.