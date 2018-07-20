Россиян в 2019 году ждут длительные выходные
В следующем году россиян ожидают длительные новогодние каникулы, а также пять дней первомайских праздников и четыре дня выходных ко Дню победы.
Минтруд предлагает перенести 5 и 6 января 2019 года на 2 и 3 мая, а 23 февраля на пятницу 10 мая.
Соответствующий проект постановления правительства подготовлен ведомством и размещен для общественного обсуждения.
Таким образом, на Новый год россияне будут отдыхать 10 дней, сообщает «Интерфакс».
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