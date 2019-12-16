"Россия-1" не подтверждает цензурирование песни "Би-2"

Представители телеканала "Россия-1" заявил, что не цензурировали песню группы "Би-2" и не редактировали ее для эфира.

Телеканал "Россия-1" получил телеверсию премии для трансляции от устроителей и никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил.

Те временем, организатор премии заявил, что не отвечают за телеэфир, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2» «Люди на эскалаторах», которую музыканты исполнили на церемонии вручения премии «Виктория».

Запись церемонии была показана вечером 13 декабря. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25? И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы», — говорится в описании к видео «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» на ютуб-канале «Би-2».

Песню исполнили «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.

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