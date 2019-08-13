Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде. Об этом сказал юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов, комментируя слова крымского премьера Георгия Мурадова, который хотел обратиться к российским властям с просьбой пропуска воды на полуостров.

Юрист отметил, что на реку распространяются международные конвенции и правила судоходства. При этом у России сильная правовая позиция в данном вопросе.

Он считает перекрытие Северо-Крымского канала незаконным и рассчитывается на успех России в суде, пишет «ПолитЭксперт».

Накануне Мурадов заявил, что попросит российские власти начать диалог с Украиной по урегулированию вопроса подачи воды из Днепра в Крым. Он указывал, что «это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, – это наша вода, идущая с территории РФ».

Напомним, Днепр берет начало в Смоленской области. Часть реки приходится на Украину и Беларусь. Днепр растянулся на 485 километров территории России.