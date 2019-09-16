Россия защитилась комплексами С-400 в Арктике

Теперь С-400 будут в самой северной части России. На архипелаге Новая Земля и в Арктике развернуты системы противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

До настоящего момента полк Северного флота был вооружен комплексами С-300. Личный состав прошел переобучение и готов к работе с новыми системами.

Переход на боевое дежурство с комплексами С-400 значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике, пишут «Известия».

Ранее Соединённые Штаты фактически исключили Анкару из программы своего самолёта пятого поколения F-35. Причиной послужила поставка российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Таким образом, США решили наказать союзника за отказ выполнять требование отказаться от этой системы ПВО.