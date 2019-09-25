Россия запретила комедию о Гитлере со Скарлетт Йоханссон
Американская комедия «Кролик Джоджо» об Адольфе Гитлере не попадет в российский прокат.
Прокатчики не объяснили причины такого решения.
По сценарию, главный герой «Кролика Джоджо» — десятилетний немецкий мальчик из Гитлерюгенда, потерявший отца. Он придумывает себе воображаемого друга Адольфа Гитлера, не похожего на фюрера Третьего рейха.
А комедии снялись Томасин Маккензи, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.
Премьера ленты состоялась 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто, передает Lenta.ru.
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