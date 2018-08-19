Россия и Япония задумались о доставке товаров по Транссибу

Россия и Япония договорились осуществить пробную доставку грузов по Транссибирской магистрали. Страны намерены использовать Транссиб в качестве канала перевозок товаров между государствами.

Пробную доставку осуществят 11-13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум с участием лидеров России и Японии. Как пишет «Коммерсантъ», в пробных доставках грузов могут принять участие от пяти до десяти компаний из Японии.

Эксперты намерены оценить стоимость перевозки и рассчитать затраченное время.

Сейчас доставка между странами осуществляется по воздуху и по морю. Открытие третьего канала призвана укрепить доверие между государствами.