Россия и Япония задумались о доставке товаров по Транссибу
Россия и Япония договорились осуществить пробную доставку грузов по Транссибирской магистрали. Страны намерены использовать Транссиб в качестве канала перевозок товаров между государствами.
Пробную доставку осуществят 11-13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум с участием лидеров России и Японии. Как пишет «Коммерсантъ», в пробных доставках грузов могут принять участие от пяти до десяти компаний из Японии.
Эксперты намерены оценить стоимость перевозки и рассчитать затраченное время.
Сейчас доставка между странами осуществляется по воздуху и по морю. Открытие третьего канала призвана укрепить доверие между государствами.
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