РФ и Япония могут поделить Курилы для выращивания овощей

РФ и Япония могут поделить Курилы для выращивания овощей

Фото: M.lv.sputniknews.ru

Россия и Япония в Москве обсудят проблему мирного договора и совместную хозяйственную деятельность на южной части Курильских островов.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори встретится 6 ноября с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Предыдущая их встреча прошла в Токио в начале сентября.

В ходе встречи будет проведено обсуждение вопросов, связанных с мирным договором, в том числе будет затронута тема совместной экономической деятельности на четырех «северных островах».

На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения до финального удовлетворительного результата.

Также ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах — речь идет об аквакультуре, тепличном хозяйстве, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

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