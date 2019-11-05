РФ и Япония могут поделить Курилы для выращивания овощей

Россия и Япония в Москве обсудят проблему мирного договора и совместную хозяйственную деятельность на южной части Курильских островов.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори встретится 6 ноября с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Предыдущая их встреча прошла в Токио в начале сентября.

В ходе встречи будет проведено обсуждение вопросов, связанных с мирным договором, в том числе будет затронута тема совместной экономической деятельности на четырех «северных островах».

На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения до финального удовлетворительного результата.

Также ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах — речь идет об аквакультуре, тепличном хозяйстве, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.