РФ и Якутия сохранят контрольную долю в «Алросе» до 2023 года

Россия и Якутия, ранее спорившие о перспективах снижения госучастия в «Алросе», оставят в силе акционерное соглашение, закрепляющее за ними более 50% в компании. Срок действия договора между Росимуществом и министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) Якутии истекал на этой неделе.

Соглашение продлили до ноября 2023 года. Стороны сохранят за собой не менее 25% плюс одна акция алмазной компании. Как следует из документа, соглашение продлевается автоматически на пять лет, если Россия и Якутия «не согласуют иное».

Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что этот сценарий основной, правительство не ведет дискуссии по данной теме. Продление соглашения не мешает продаже 8% «Алросы» в 2019 году, предусмотренной правительственным планом приватизации, отмечает «Коммерсантъ».

В настоящее время РФ и Якутии принадлежат чуть более, чем по 33% акций, 34% ценных бумаг находятся в свободном обращении.