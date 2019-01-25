РФ вызвалась уладить конфликт оппозиции и власти в Венесуэле

Москва может выступить посредником между противниками и сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро для налаживания отношений. Ранее президент России заявил о поддержке законных властей страны.

О готовности российской стороны выступить посредником между властями и оппозицией в Венесуэле сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. В интервью РИА Новости он напомнил, что аналогичную позицию ранее выразил глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению Щербакова, Россия может сотрудничать с любыми сторонами, «использовать весь наш авторитет для того, чтобы диалог был налажен».

23 января лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо признал себя временно исполняющим обязанности президента. Нынешний глава государства Николас Мадуро, поддержку которому оказала армия, назвал его неконституционным лидером.

Гуайдо поддержали США, Канада, Грузия и некоторые страны Латинской Америки. На сторону Мадуро встали президенты Боливии, Турции, Кубы. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с Мадуро выразил поддержку властям страны и назвал деструктивным вмешательство в дела республики.