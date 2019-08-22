Россия впервые запустила в космос робота

С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14». Этот пуск примечателен тем, что впервые на МКС будет доставлен российский робот «Федор» и опробовано взаимодействие ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим аппаратом «Союз».

На старте андроид произнес «Поехали», и ракета в 06:38 оторвалась от стартового стола площадки «Байконура». После выведения на орбиту корабль проследует к МКС и утром в субботу пристыкуется к станции, пишет «Интерфакс».

Для робота FEDOR с позывным Skybot-F850 это первый полет. Он проработает на МКС 17 дней под руководством космонавта Александра Скворцова.

Андроид был разработан Фондом перспективных исследований вместе с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС. Его рассчитывают использовать для спасательных операций, опасных для человека.



