Россия возвращает домой вывезенных в Ирак детей

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что имеет информацию почти о 700 российских детях, вывезенных родителями в страны Ближнего Востока.

Анна Кузнецова 30 декабря прилетела на самолете МЧС в Багдад, чтобы сопровождать вместе с врачами Всероссийского центра экстренной медицины «Защита» и психологами группу из 30 детей, которых вывезут из Ирака. Самолет сядет в Москве вечером 31 декабря.

С августа 2018 года началась подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада.

По информации МИД России, речь идет о 115 детях в возрасте до 10 лет, а также восьми несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Родственники этих детей проживают в 16 субъектах Российской Федерации, отмечает ТАСС.