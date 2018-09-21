Россия возрождает «цветочную» артиллерию времен холодной войны

В США сообщили о возрождении в России «божественной» (или «цветочной») артиллерии времен холодной войны, ссылаясь на крупнокалиберные системы - миномет 2С4 «Тюльпан» и гаубицу 2С7 «Пион».

Одно из американских изданий утверждает, что Москва возвращается к использованию этого оружия и адаптирует старые системы для современных угроз.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил, что Россия действительно восстанавливает артиллерийские бригады окружных и армейских комплектов Ракетных войск и вводит в их состав артиллерийские системы большой мощности.

Он добавил, что системы были на вооружении еще в Советской Армии, затем были отправлены на военные базы и находились в режиме длительного хранения. Теперь с принятием плана перспективного развития Вооруженных сил предусматривается развертывание новых соединений Сухопутных войск, и в том числе артиллерийских бригад, передает «НСН».

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