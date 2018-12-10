Россия возьмет под контроль иностранные кошельки

Госдума предложила ввести контроль за деятельностью иностранных кошельков Alipay, WeChat Pay и платежных систем MoneyGram, Intel Express. Усиление контроля позволит отслеживать теневой сектор, считают эксперты.

Авторами законопроектов выступили глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его заместитель Игорь Дивинский, а также член комитета по экономической политике Олег Николаев и зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. В разработке документа принимали участие специалисты Банка России.

В случае принятия соответствующих поправок под контроль попадут поставщики платежных приложений, которые позволяют оплачивать привязанной к смартфону картой. К ним относятся ApplePay, SamsungPay, AndroidPay и находящийся в разработке MirPay.

По словам независимого аналитика Александра Разуваева, поправки в «каком-то виде» будут приняты и «все деньги, в том числе самозанятых, окажутся под контролем». Целью законопроекта является получение дополнительных налогов в бюджет за счет вывода теневого сектора. Если он оценивается в 300 млрд долларов, то налог может составить 39 млрд. «Приличные деньги», - заключил Разуваев.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБА, кандидат экономических наук Александр Щелканов считает, что усиление контроля за поставщиками платежных услуг не отразится на потребителях. Введение поправок повысит защищенность граждан и оградит от мошенников, рассказал он ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Банк России призвал мелкие банки, работающие с Visa и Mastercard через крупные банки-спонсоры, найти запасных. Это необходимо в случае отключения действующих банков от международных платежных систем в результате санкций.