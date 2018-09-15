Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем развития

Россия вошла в рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН.

Презентация доклада состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В рейтинг вошли 189 стран, Россия заняла 49-е место. В группу стран с очень высоким уровнем развития попали 59 государств, в том числе Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Латвия (41-е место), Беларусь (53-е место) и Казахстан (58-е место).

Во главе рейтинга оказалась Норвегия. За ней идут Швейцария и Австралия.

Страны постсоветского пространства преимущественно попали в группу государств с высоким уровнем развития, сообщает РИА Новости. Среди них оказались Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан и другие.

При расчете индекса человеческого развития учитывают три показателя: продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.