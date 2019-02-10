Россия во внешней политике ориентируется на СНГ
Президент Владимир Путин призвал дипломатов наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также расширять внешние связи Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с «прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства».
Он также подчеркнул, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения «сейчас брошен вызов».
В связи с этим усиленного внимания дипломатических работников требуют вопросы поддержания стратегической стабильности, передает Kommersant.
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