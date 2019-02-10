Россия во внешней политике ориентируется на СНГ

Президент Владимир Путин призвал дипломатов наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также расширять внешние связи Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) с «прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства».

Он также подчеркнул, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения «сейчас брошен вызов».

В связи с этим усиленного внимания дипломатических работников требуют вопросы поддержания стратегической стабильности, передает Kommersant.