Россия вернула своих детей из иракских тюрем

Из Ирака в Москву самолет МЧС России доставил 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, находившихся в местах лишения свободы.

Дети пройдут комплексное обследование в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья Минздрава России, где каждому ребенку будет оказана высококвалифицированная помощь.

Как сообщили в МЧС, всего с декабря прошлого года состоялось четыре рейса, ими доставлено в Россию 122 ребенка. Возвращение российских детей, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Они заключали браки, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами, пишет «ТАСС».

Ранее сообщалось, что в Ираке 1 октября начались многотысячные митинги в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие требуют отставки официальных властей.

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