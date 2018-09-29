Россия вернула Китаю 19 тонн ядовитого арахиса

Росельхознадзор вернул в Китай 19 тонн арахиса, содержащего опасный токсин. По данным управления ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области, продукт содержал кадмий – яд, способный накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.

Партия арахиса прибыла в Приморский край 12 сентября. Лабораторные пробы выявили превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, передает РИА Новости.

Специалисты полагают, что одной из причин высокого содержания кадмия в арахисе могло быть чрезмерное использование фосфатных удобрений.

В июне Россельхознадзор также задержал партию арахиса из КНР весом 20 тонн.