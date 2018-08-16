Россия уводит из Европы «серые» офшоры на свою территорию

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов заявил, что совет директоров «En+ Group» одобрил решение о редомициляции своей кипрской «дочки» «En+ Holding Limited» в Россию после принятия в РФ закона о специальных административных районах.

По словам эксперта, офшор‍ не станет единственным прецедентом со стороны западного бизнеса.

Антон Шабанов пояснил, что найдется немало компаний в мире, которым интересен переход в российские офшоры – это однозначно не «черные» компании, нарушающие огромное количество законов ради максимума прибылей. А вот «серому» бизнесу, который работает честно, но не хочет демонстрировать свои показатели, условия РФ будут интересны, передает «Экономика сегодня».

Пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области президент России Владимир Путин подписал 3 августа 2018 года.

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