Россия усилила соединение ВМФ у берегов Сирии
Россия усилила соединение ВМФ в Средиземном море, направив туда два фрегата с крылатыми ракетами, а также противоминный корабль «Валентин Пикуль».
Он заменит морской тральщик «Турбинист», работающий в Средиземном море с мая 2018 года. Корабль уже покинул состав постоянного объединения ВМФ в регионе, сообщает «Интерфакс».
25 августа в Средиземное море направились два фрегата с крылатыми ракетами большой дальности «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Сейчас в регионе действует постоянная эскадра, в состав которой входят до 15 боевых кораблей.
Ранее США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии в случае повторного применения правительством САР химического оружия.
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