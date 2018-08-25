Россия усилила соединение ВМФ у берегов Сирии

Россия усилила соединение ВМФ в Средиземном море, направив туда два фрегата с крылатыми ракетами, а также противоминный корабль «Валентин Пикуль».

Он заменит морской тральщик «Турбинист», работающий в Средиземном море с мая 2018 года. Корабль уже покинул состав постоянного объединения ВМФ в регионе, сообщает «Интерфакс».

25 августа в Средиземное море направились два фрегата с крылатыми ракетами большой дальности «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Сейчас в регионе действует постоянная эскадра, в состав которой входят до 15 боевых кораблей.

Ранее США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии в случае повторного применения правительством САР химического оружия.