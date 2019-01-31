Россия тайком вывезла в Венесуэлу тонны золота

Из Каракаса в Москву прибыл грузовой самолет Boeing 757. По данным источников, воздушное судно вывезло из России золото, принадлежащее южноамериканскому государству, для обмена его на наличные и передачи Венесуэле.

Как пишет «Новая газета», самолет вылетел 29 января в ОАЭ. Там его встречали инкассаторские броневики ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов. Из самолета выгрузили золото и поместили на борт контейнеры с долларами.

Перевозка осуществлялась авиакомпанией «Ерофей», зарегистрированной в Хабаровске. При этом грузовой самолет – единственное воздушное судно компании.

Издание выяснило, что в хранилищах ЦБ к январю 2019 года находились около 30 тонн золота Венесуэлы. Предположительно, именно оно загружалось в Boeing 757. Рыночная цена металла составляет около 1,2 млрд долларов.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности выделить миллиард евро на программу благоустройства страны.