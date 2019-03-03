Россия списала часть кредитов сельскому хозяйству страны

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении 41,57 млрд рублей для возмещения регионам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам агропромышленного комплекса России.

Средства распределили между 75 субъектами Федерации.

Отмечается, что самые большие суммы получила Брянская область (7,67 млрд рублей), Белгородская область (4 млрд рублей), Татарстан (3,6 млрд рублей), Липецкая (3,4 млрд рублей) и Курская (3,37 млрд рублей) области, передает Kommersant.