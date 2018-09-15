Россия согласилась выполнить условия WADA ради членства РУСАДА

Министерство спорта РФ согласилось на упрощенные условия восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые были предложены руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В письме министру спорта РФ Павлу Колобкову говорится, что для восстановления статуса РУСАДА нужно обеспечить доступ к пробам, хранящимся в московской лаборатории, и принять доклад комиссии WADA о манипуляциях с допингом в России в период с 2011 по 2015 годы. Предлагается в письменном виде признать доклад комиссии, уточняет ТАСС.

Решение о статусе российского агентства примут 20 сентября на заседании исполкома WADA.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 в связи со скандалом вокруг допинга в российской легкой атлетике.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
Следующая новость Кабмин одобрил введение безвизового въезда для фанатов на Евро-2020

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО