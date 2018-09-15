Россия согласилась выполнить условия WADA ради членства РУСАДА

Министерство спорта РФ согласилось на упрощенные условия восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые были предложены руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В письме министру спорта РФ Павлу Колобкову говорится, что для восстановления статуса РУСАДА нужно обеспечить доступ к пробам, хранящимся в московской лаборатории, и принять доклад комиссии WADA о манипуляциях с допингом в России в период с 2011 по 2015 годы. Предлагается в письменном виде признать доклад комиссии, уточняет ТАСС.

Решение о статусе российского агентства примут 20 сентября на заседании исполкома WADA.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 в связи со скандалом вокруг допинга в российской легкой атлетике.