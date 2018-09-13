Россия собирается превзойти Илона Маска в сроках многоразовой ракеты

Российская космическая компания «S7 Space» за пять лет создаст многоразовую ракету, которую можно будет запускать с плавучего космодрома.

Все работы планируется выполнить за срок не более пяти лет. В компании напомнили, что на разработку аналогичного аппарата Илон Маск потратил целое десятилетие.

«S7 Space» - российская компания, общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Является оператором проектов «Морской старт» и «Наземный старт», отмечает «Народные новости» со ссылкой на РИА Новости.