Россия собирается превзойти Илона Маска в сроках многоразовой ракеты
Российская космическая компания «S7 Space» за пять лет создаст многоразовую ракету, которую можно будет запускать с плавучего космодрома.
Все работы планируется выполнить за срок не более пяти лет. В компании напомнили, что на разработку аналогичного аппарата Илон Маск потратил целое десятилетие.
«S7 Space» - российская компания, общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Является оператором проектов «Морской старт» и «Наземный старт», отмечает «Народные новости» со ссылкой на РИА Новости.
Следующая новость В акваторию Средиземного моря вошел американский эсминец
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии