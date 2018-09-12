Россия собирается повысить качество овощей и фруктов

Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев заявил, что Россия сможет конкурировать с международными поставщиками растениеводческой продукции, только если повысит качество своих овощей и фруктов.

По его словам, большое внимание в этом году Минсельхоз уделяет повышению качества растениеводческой продукции, что приводит к росту экспорта. Министерство привело российские стандарты качества овощей и фруктов в соответствие с международными стандартами.

Иван Лебедев добавил, что впервые за последние четыре года в России произошёл рост цен на удобрения, которые ранее удавалось держать на одном уровне, передает «Парламентская газета».