Россия собирается повысить качество овощей и фруктов
Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев заявил, что Россия сможет конкурировать с международными поставщиками растениеводческой продукции, только если повысит качество своих овощей и фруктов.
По его словам, большое внимание в этом году Минсельхоз уделяет повышению качества растениеводческой продукции, что приводит к росту экспорта. Министерство привело российские стандарты качества овощей и фруктов в соответствие с международными стандартами.
Иван Лебедев добавил, что впервые за последние четыре года в России произошёл рост цен на удобрения, которые ранее удавалось держать на одном уровне, передает «Парламентская газета».
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