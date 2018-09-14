Россия собирается навести порядок во всех лесничествах страны

В Госдуме ведется подготовка ряда предложений, направленных на усиление ответственности за незаконные вырубки и контроль исполнения существующего законодательства в области лесного хозяйства России.

Отмечается, что некоторые функции по обеспечению сохранности леса могут быть переданы от регионов федеральному центру из-за складывающейся катастрофической ситуации.

Глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что справиться с массовой вырубкой лесов и бесконтрольной продажей «кругляка» за границу, отчасти поможет организация системы «подтверждения законности происхождения сырья и продукции переработки древесины», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».