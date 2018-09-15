Россия сняла запрет на продукцию белорусской компании «Бабушкина крынка»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию масла, сыра и творога белорусского предприятия ОАО «Бабушкина крынка», при этом ограничения по отношению к продукции, которая перевозится наливом, остались в силе.

Продукция должна быть изготовлена не ранее 15 сентября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, пишет «Коммерсантъ».

Предприятие было лишено права поставки в Россию 31 января 2018 года, когда Россельхознадзор повторно нашел в сухом молоке антибактериальный препарат норфлоксацин.

Ранее Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на нехватку сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета на его импорт из Беларуси. По словам представителей рынка, собственного сухого молока надлежащего качества в России немного и оно на 15-20% дороже белорусского.

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