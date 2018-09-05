Россия в сентябре закупит валюту почти на 0,5 триллиона рублей

Объем средств на покупку иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу с 7 сентября по 4 октября достигнет рекордной суммы - 426,9 млрд рублей.

Отмечается, что Министерство финансов будет покупать денежные средства только у ЦБ РФ.

В Минфине сообщают, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будет составлять 391,4 млрд рублей.

Эта сумма обусловлена тем, что цены на нефть значительно превысили базовый уровень. Все деньги, полученные в этой связи, будут входить в объем средств, запланированный на покупку валюты, передает «Экономика сегодня».