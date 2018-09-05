Россия в сентябре закупит валюту почти на 0,5 триллиона рублей
Объем средств на покупку иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу с 7 сентября по 4 октября достигнет рекордной суммы - 426,9 млрд рублей.
Отмечается, что Министерство финансов будет покупать денежные средства только у ЦБ РФ.
В Минфине сообщают, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будет составлять 391,4 млрд рублей.
Эта сумма обусловлена тем, что цены на нефть значительно превысили базовый уровень. Все деньги, полученные в этой связи, будут входить в объем средств, запланированный на покупку валюты, передает «Экономика сегодня».
Следующая новость Социальный налоговый вычет в России могут увеличить в два раза
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии