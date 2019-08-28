Россия - щедрая душа: Эрдогану подарят Aurus

Россия - щедрая душа: Эрдогану подарят Aurus

Motor1.com

Обладателем лимузина Aurus может стать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент России Владимир Путин пообещал это взамен покупки российской авиатехники.

Во время визита на авиасалон МАКС, проходящий в Подмосковье в эти дни, лидеры РФ и Турции провели переговоры. После они пошли осматривать новей вертолёт. Его салон был практически идентичен салону президентского лимузина. Турецкому лидеру он очень приглянулся.

Он поинтересовался стоимостью вертолета. В ответ российские коллеги ответили: «Восемь миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок», пишет «Лента.ру». Предложение главе республики очень понравилось.

Ранее во время посещения МАКС, Владимир Путин вновь продемонстрировал свою щедрость и чувство юмора. Так, он купил Эрдогану мороженое, а сдачу с пятитысячной купюры отдал на развитие авиационной промышленности.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: политика
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!