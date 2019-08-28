Россия - щедрая душа: Эрдогану подарят Aurus

Обладателем лимузина Aurus может стать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент России Владимир Путин пообещал это взамен покупки российской авиатехники.

Во время визита на авиасалон МАКС, проходящий в Подмосковье в эти дни, лидеры РФ и Турции провели переговоры. После они пошли осматривать новей вертолёт. Его салон был практически идентичен салону президентского лимузина. Турецкому лидеру он очень приглянулся.

Он поинтересовался стоимостью вертолета. В ответ российские коллеги ответили: «Восемь миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок», пишет «Лента.ру». Предложение главе республики очень понравилось.

Ранее во время посещения МАКС, Владимир Путин вновь продемонстрировал свою щедрость и чувство юмора. Так, он купил Эрдогану мороженое, а сдачу с пятитысячной купюры отдал на развитие авиационной промышленности.