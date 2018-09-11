Россия разворачивает на севере ракетные комплексы «Бастион»
Батарея береговых ракетных комплексов «Бастион» планирует развернуть Северный флот на острове Котельный на Новосибирских островах.
Отмечается, что данные ракетные комплексы идут на замену устаревшим комплексам «Рубеж».
Усиление тактической группы Северного флота на Новосибирских островах позволит максимально эффективно проводить контроль и принимать меры по защите Северного морского пути, отмечает «Экономика сегодня».
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