Россия готовит беспилотный истребитель шестого поколения

В России идет работа над шестым поколением истребителей. Его основным отличием от предыдущих аппаратов станет базовый беспилотный режим.

Возможность пилотирования нового истребителя будет выборочной. «Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.», — сообщил генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.



В настоящий момент новейшим российским боевым самолетом является Су-57. Это первый российский истребитель пятого поколения. Серийный аппарат до конца года пополнит боевой состав Воздушно-космических сил, пишет РБК.

ОКБ имени Сухого запустило серийное производство российских истребителей пятого поколения Су-57. Это сделано в рамках исполнения контракта, заключенного с Минобороны РФ.

Серийный выпуск самолетов начался в 2019 году. Согласно условиям контракта с Минобороны, ОКБ обязано сделать более 70 истребителей.