Россия рассмотрит приглашение на G7

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи во французском Биаррице «Большой семёрки» допустил, что пригласит Россию на следующий саммит. Москва готова рассмотреть возможность своего участия.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин уже говорил, что рассмотрит приглашение на саммит. Но для начала оно должно поступить официально, пишет РБК.

Ранее американский лидер предлагал восстановить формат G8. В этом его поддержали Франция. Однако в Великобритании, Канаде и Германии не обрадовались подобной идее.

Россия не участвует в формате с 2014 года. Следующий саммит пройдёт в 2020 году уже в Штатах.