РФ рассекретила документы о зверствах немцев и литовцев в войну

Минобороны России к 75-летию с момента освобождения Красной армией литовского Каунаса опубликовало засекреченные архивные документы. В них рассказывается о подвигах советских солдат и преступлениях нацистских войск и литовских карателей.

Второй по величине город в Литве Каунас был освобожден 1 августа 1944 года спустя три года оккупации. Среди документов есть наградные листы, которые рассказывают о разминировании советскими солдатами освобожденных районов. В Каунасе были обезврежены около 5,5 тыс. бомб.

В документах есть акт о преступлениях фашистов и литовской эсэсовской организации «Смовчики» (душители) от 17 июля 1944 года. В нем сказано, что за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды уничтожили около 900 человек, многих закопали или сожгли, 200 были угнаны в Германию на рабский труд.

Как пишет ТАСС, в Каунасе действовали концентрационные лагеря для евреев. Всего в городе были уничтожены до 40 тыс. советских граждан и более 50 тыс. человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии и других стран.

Ранее ведомство рассекретило документы о кровопролитных боях за Крым.