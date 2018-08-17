Россия прощается с народной артисткой Валентиной Левко
В храме-часовне Архангела Михаила при Кутузовской избе в Москве состоится прощание с народной артисткой РСФСР, общественным деятелем Валентиной Левко.
Певица скончалась 14 августа, на следующий день после своего 92-летия.
Похороны Валентины Левко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Голос Левко звучит в целом ряде художественных и документальных фильмов: «Простая история» , «Свадьба в Малиновке», «Чайковский» , «Арии Баха и Генделя», «Поет Валентина Левко».
В Москве работает «Центр вокального искусства Валентины Левко», сообщает «НСН».
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