Россия прощается с народной артисткой Валентиной Левко

В храме-часовне Архангела Михаила при Кутузовской избе в Москве состоится прощание с народной артисткой РСФСР, общественным деятелем Валентиной Левко.

Певица скончалась 14 августа, на следующий день после своего 92-летия.

Похороны Валентины Левко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Голос Левко звучит в целом ряде художественных и документальных фильмов: «Простая история» , «Свадьба в Малиновке», «Чайковский» , «Арии Баха и Генделя», «Поет Валентина Левко».

В Москве работает «Центр вокального искусства Валентины Левко», сообщает «НСН».

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