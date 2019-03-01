Россия проиграла Украине судебные тяжбы за активы в Крыму

«Нафтогаз» выиграл суд в Гаагском арбитраже по иску к России в связи с утратой активов в Крыму. Стоимость потерянных активов Киев оценивал примерно в 5 млрд долларов.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал решение «позитивным». Он признался, что удалось доказать виновность России в утрате активов компании в Крыму и нарушении соглашения между странами о взаимной защите инвестиций.

«Мы смогли доказать, что Россия как государство виновато в потере наших активов в Крыму и должна за это отвечать, то есть предоставить компенсацию», — сказал Коболев.

Сумма убытков оценивается в 5 млрд долларов без учета процентов, передает Lenta.ru. Вопрос о размере компенсации будет решен в конце года.

«Нафтогаз» судится с Россией из-за активов в Крыму с 2016 года. Ключевым активом компании на полуострове был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании перешло крымскому республиканскому предприятию.