Россия продолжит поставлять Украине газ

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа и урегулированию взаимных претензий, заявили в «Газпроме».

Украинская сторона неоднократно высказывалась на тему необходимости продления контракта на транзит газа из России, который истекает 31 декабря 2019 года. Из заявления «Газпрома» можно сделать вывод, что стороны достигли соглашения по продолжению поставок, передает ФБА «Экономика сегодня».

Подробностей сделки в компании раскрывать не стали.

Накануне во время своей пресс-конференции глава России Владимир Путин не обошел эту тему и заявил, что Россия сохранит поставки газа, несмотря на то, что они носят экономически невыгодный характер.

Президент заметил, что основной вопрос тут заключается в сроках и обязательных объемах этого соглашения, а также в вопросе судебных споров с Киевом по газу.

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