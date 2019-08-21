Россия приготовилась выдать Украине пятерых осужденных

Россия может выдать Украине пятерых граждан, осужденных за различные преступления. Их уже доставили в московское СИЗО «Лефортово».

По данным источника «Интерфакса», «формат» передачи в настоящее время обсуждается. Планируется, что пленные будут отбывать наказание на Украине.

Накануне стало известно, что в «Лефортово» были переведены Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.

Балух приговорен в июле 2018 года к 4 годам и 11 месяцам за хранение боеприпасов. Гриб осужден в марте 2019 года на шесть лет по делу о содействии терроризму. Кольченко в 2015 году дали 10 лет – он обвинен в подготовке терактов в Крыму. Клых и Карпюк в мае 2016 года осуждены на 20 лет и 22,5 года за участие в военных действиях в Чечне и убийство российских военных в первую и вторую чеченские войны.